Yaya Tourè rinnova,un altro anno al City

(ANSA-AP) - MANCHESTER, 1 GIU - Yaya Tiurè resterà ancora un anno al Manchester City. IL 34enne centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto, ha infatti rinnovato il suo contratto col la squadra allenata da Per Guardiola per un anno: sarà l'ottavo con la maglia dei citizens. Il dd del club, Txiki Begiristain, ha spiegato che Yaya Tourè "è uno dei nostri giocatori più esperti e popolari e non potremmo essere più felice nel sapere che resterà con noi". Un esito imprevedibile solo a inizio stagione, quando il calciatore è stato addirittura accantonato da Guardiola, appena approdato sulla panchina del City, perchè non lo riteneva in forma, nè adatto ai suoi schemi, tanto da estrometterlo addirittura dalla lista Champions. Poi il recupero, non solo fisico ma anche nei rapporti col tecnico, che gli hanno valso un finale di stagione da protagonista e adesso il rinnovo contrattuale.