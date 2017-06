Junior Tim Cup,vince Don Guanella Napoli

ROMA, 1 GIU - Allo Stadio Olimpico di Roma, dopo un'emozionante finale, ad alzare al cielo il trofeo della V edizione della Junior TIM Cup è l'Oratorio Don Guanella di Napoli. Il torneo di calcio a 7 Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, ha vissuto fino ad oggi cinque stagioni straordinarie coinvolgendo 3.883 oratori e 53.150 ragazzi impegnati a giocare 21.350 partite. Oggi pomeriggio sono scese in campo quattro delle 16 squadre vincitrici delle fasi locali del torneo: l'Oratorio Don Guanella di Napoli ha superato per 3-1 l'Oratorio S. Vincenzo de Paoli di Palermo. A contendersi il terzo e quarto posto si sono affrontati l'Oratorio Salesiano di Sassari, vincitore del torneo di Cagliari, e la Parrocchia S. Maria a Ponterosso di Firenze, con quest'ultima che si è aggiudicata il match per 3-1.