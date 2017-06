Champions:Re Juan Carlos a finale Cardif

ROMA, 1 GIU - Juan Carlos di Spagna, Re che ha abdicato in favore del figlio Felipe, assisterà alla finale di Champions a Cardiff tra la Juventus e il Real Madrid, squadra del cuore dell'ex Sovrano. Lo ha comunicato la Casa Reale spagnola. Juan Carlos aveva assistito alla finale di Champions anche tre anni fa a Lisbona, quando il 'suo' Real aveva battuto in finale i 'cugini' dell'Atletico Madrid. Non è invece ancora confermata la presenza in Galles del Premier Mariano Rajoy, che nei giorni scorsi aveva manifestato l'intenzione di esserci. Intanto il Real ha fatto sapere che lo stadio Santiago Bernabeu verrà aperto sabato per permettere di assistere alla finale, dai megaschermi, a tutti i soci del club che non sono riusciti a trovare i biglietti per Cardiff. Si prevede un'affluenza massiccia.