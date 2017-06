Zenit: Mancini "Voglio vincere"

ROMA, 1 GIU - "Ho un solo obiettivo: vincere e vincere trofei": si presenta così il neotecnico dello Zenit di San Poetroburgo, Roberto Mancini, intervenuto sul sito del club russo. "Sono felice, mi sento molto bene, perché sono in una città fantastica e sono nel miglior club della Russia. Un club che conosco, molto buono e con giocatori molto buoni. Insomma, sono molto felice di venire in questa città. nell'ultima stagione ha chiuso al terzo posto ma la squadra, ripeto, è buona e merita di più". "Il mio obiettivo è solo uno, vincere, vincere e vincere - ripete l'ex tecnico dell'Inter - Ma per riuscirci dobbiamo lavorare molto duramente, dobbiamo essere seri e correre tytti insieme per lo stesso obiettivo. Credo che possiamo riuscirci col sostegno dei nostri tifosi, perché so che abbiamo dei tifosi incredibili e sono Sicuro che in un anno faremo del nostro meglio e vinceremo qualcosa di importante".