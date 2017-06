Zoff,Donnarumma non pensi a soldi adesso

ROMA, 1 GIU - "Cosa dovrebbe fare Donnarumma, il giovane portiere del Milan? "E' così giovane e forte che dovrebbe stare tranquillo e non pensare, già ora, a dove andare con qualche soldo in più o in meno. L'importante è che faccia un po' di esperienza ora, perché le prospettive sono rosee". Lo dice Dino Zoff, che oggi è stato ospite di 'Un Giorno da Pecora' il programma di Rai Radio1. Zoff ha anche aggiunto che Gigi Buffon potrebbe aspirare al Pallone d'Oro: "Se non lo danno a Messi e Ronaldo, certamente anche Buffon può aspirare a vincerlo".