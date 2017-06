Diritti tv: Mediaset chiede riforma gara

MILANO, 1 GIU - Mediaset chiede una riforma del bando sui diritti televisivi 2018-2020 per la serie A pubblicato dalla Lega e ha presentato un esposto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Lo rende noto il Biscione in un comunicato, nel quale si giudica il bando "fortemente squilibrato" con gli effetti di "violare il Decreto Melandri ('no single buyer rule') e penalizzando "i diritti di gran parte dei tifosi italiani, costretti ad aderire obbligatoriamente a una e una sola offerta commerciale".