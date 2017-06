Entella, confermato tecnico Castorina

GENOVA, 1 GIU - L'Entella riparte nel prossimo campionato di serie B dal tecnico Giampaolo Castorina, già sulla panchina dei grandi nelle ultime quattro giornate della stagione al posto di Roberto Breda. Reduce da due anni di successi con la Primavera ligure (prima final Four scudetto e poi finale di Coppa Italia) ora Castorina ha una grande occasione: "Ho detto più volte che l'Entella mi era entrata dentro, ora ancora di più perchè mi ha dimostrato tanto. Avere questo tipo di coraggio, in questo momento del calcio italiano, non è semplice. Volevo anche fare una premessa: se ora siamo in questa sede, lo devo anche alle persone che hanno fatto parte di questo viaggio, di tutti i collaboratori e degli splendidi ragazzi che ho avuto la fortuna di allenare", spiega il tecnico durante la conferenza stampa che dà il via alla nuova stagione.