Stadio Juve diventa Allianz Stadium

TORINO, 1 GIU - Lo Juventus Stadium diventa Allianz Stadium: è questo il nuovo nome della casa bianconera, frutto dell'accordo di partnership per l'acquisizione dei 'naming right' relativi allo stadio, siglato dalla stessa Juventus con Allianz Italia e Lagardère Sports, detentrice dei diritti di naming dell'impianto. L'accordo, informa il club sul proprio sito, entra in vigore il primo luglio e ha durata fino al 30 giugno 2023.