Bari, incontri per lavori stadio

BARI, 1 GIU - Prosegue il lavoro dei vertici del Bari per dare ulteriore solidità al progetto di ammodernamento dello stadio San Nicola: oggi il presidente del club, Cosmo Giancaspro, ha incontrato i dirigenti della Siemens Bank per discutere dei profili finanziari dell'operazione, ora al vaglio della amministrazione comunale. Secondo le previsioni della società di via Torrebella, la ristrutturazione dell'impianto e la costruzione di un centro sportivo nella zona costerà una cifra intorno ai 150 milioni di euro. Entro metà mese, da parte del Bari, ci sarà la presentazione, con un incontro-stampa, del progetto innovativo alla città.