A Totti il premio del Presidente Uefa

ROMA, 01 GIU - Francesco Totti riceverà il 'Premio del Presidente Uefa' a Montecarlo ad agosto per "gli straordinari traguardi, l'eccellenza professionale e le qualità personali esemplari". Ad annunciarlo è stato il presidente dell'organismo continentale, Aleksander Ceferin, rendendo omaggio all'ex n.10 della Roma per "una carriera fantastica", elogiandolo anche per "la grande fedeltà e l'attaccamento" alla città di Roma. In passato il premio è già stato riconosciuto a Paolo Maldini (2003) e Gianni Rivera (2011).