Man City, dal Benfica arriva Ederson

(ANSA-AP) - LISBONA, 1 GIU - Il Benfica ha ufficializzato la cessione del suo 23enne portiere brasiliano Ederson al Manchester City per 40 milioni. E' la seconda cifra più alta mai pagata per un trasferimento di un estremo difensore. Il record resta quello di Gigi Buffon, per il quale nell'estate del 2001 la Juventus pagò 53 milioni al Parma. Il City non ha ancora confermato l'acquisto, ma in via ufficiosa sono già arrivate ammissioni da fonti interne alla squadra guidata da Guardiola. Parte della cifra pagata dal City andrà al Rio Ave, altra squadra portoghese, come 'premio di formazione'. Ederson era il titolare della Selecao olimpica di Rio 2016, ma poco prima dell'inizio dei Giochi dovette rinunciare per un infortunio e di recente ha rivelato che ancora non riesce a darsi pace per aver dovuto saltare quell'Olimpiade in cui il Brasile ha vinto uno storico oro nel calcio. L'ormai ex n.1 del Benfica è il secondo colpo del City in questa sessione di mercato, dopo l'acquisto del portoghese Bernardo Silva dal Monaco.