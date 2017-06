Mancini, lo Zenit? Buone possibilità

ROMA, 30 MAG - "Con i dirigenti dello Zenit ci siamo visti e conosciuti. Al momento c'è questo, poi vedremo nei prossimi giorni. Possibilità di trasferirsi in Russia ce ne sono". Roberto Mancini non smentisce le indiscrezioni che danno per fatto il suo trasferimento allo Zenit San Pietroburgo, alimentate anche da una foto che lo ritrae con Alexei Miller, Ceo di Gazprom, società proprietaria del club. "Se ho chiesto consigli a Spalletti sullo Zenit? No, non ho chiesto niente. Al momento non c'è niente", ribatte Mancini, oggi al circolo Canottieri Aniene a Roma in occasione dei premi Ussi. "Ho visto l'addio di Francesco Totti alla Roma ed è stato molto bello. I tifosi sono stati commoventi ed è giusto così per uno come lui che ha giocato tutta la vita con la stessa maglia Capisco tante persone che erano allo stadio e si sono commosse. Capisco anche la sua emozione perché non è semplice, poi lui sa cosa deve fare. Ognuno deve essere libero di smettere quando se la sente".