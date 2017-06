Champions, la fiducia di Allegri

ROMA, 1 GIU - "Abbiamo una consapevolezza diversa rispetto alla finale del 2015. Questa volta dobbiamo mettere le mani sulla Champions". Massimiliano Allegri racconta le ambizioni Juve per la finale di Cardiff al sito dell'Uefa. "Rispetto alla finale persa col Barcellona a Berlino, la squadra è cambiata in quasi tutti i suoi elementi. E' cresciuta l'autostima, così come la consapevolezza dei nostri mezzi, dell'ambiente in generale" .