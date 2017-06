Benevento, lavori stadio per più posti

BENEVENTO, 1 GIU - Aumentare la capienza del "Ciro Vigorito" di ulteriori quattromila posti e portarla quindi a 18mila: è l'obiettivo al quale stanno lavorando gli uffici tecnici del comune di Benevento e del "Benevento Calcio", in vista della finale di ritorno per la promozione in serie A in programma per giovedì prossimo tra il Benevento ed il Carpi. I lavori sono coordinati dal consigliere delegato allo Sport del comune di Benevento, Vincenzo Lauro. "Tra le varie ipotesi al vaglio - dice Lauro - c'è anche la possibilità di apertura di uno spicchio della Curva Nord del Vigorito".