Champions, Buffon "batterò la mia paura"

TORINO, 1 GIU - "Paura per la finale? Quella giusta, quella che si ha quando si giocano queste gare. Però bisogna trovare il coraggio di battere questa paura e spesso ci riesco. Per questo mi sento molto più forte di quelli che non sentono paura o dicono di non averne". Capitan Buffon si prepara così alla sfida di Cardiff. "Ce la giocheremo senza rimpianti e con la convinzione di potere fare bene", aggiunge a Premium Sport il portiere della Juve che allontana il Pallone d'Oro dalle sue priorità. "Sono arrivato qui per chiudere un cerchio".