Calcio, Valverde firma per Barca,

(ANSA)- BARCELLONA, 1 GIU - Ernesto Valverde è da oggi, ufficialmente, il nuovo allenatore del Barcellona, ha firmato un accordo biennale, con opzione per una terza stagione. Ex giocatore blaugrana (suo allenatore fu Johan Cruijff), il tecnico ex Athletic Bilbao ha ammesso di sentirsi "particolarmente emozionato, e vorrei ringraziare tantissimo coloro che mi hanno scelto. Mi è pesato andarmene da Bilbao dopo quattro anni, ma qui c'è un progetto che mi affascina e voglio che questo club cresca ulteriormente. Già in passato avevo avuto contatti con il Barca e quest'anno quando hoi avuto la proposta non sono stato a pensarci molto". Come sarà il suo rapporto con Messi? "E' il miglior calciatore che abbia mai visto in azione su un campo di calcio - ha risposto Valverde - e allenarlo sarà una fortuna e un'esperienza unica. Ti sembra che sia arrivato al top, che più di così non possa fare, e invece ti sorprende inventando qualcosa di nuovo". Valverde ha anche tenuto a sottolineare che "sarebbe brutto se Iniesta andasse via".