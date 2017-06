Champions, Buffon "attenzione è massima"

TORINO, 1 GIU - "In una finale così la soglia di attenzione è già ai massimi livelli qualche ora prima della gara, a prescindere dagli avversari. Se poi hai davanti grandi giocatori come Ronaldo, Benzema o Bale bisogna mettere quel pizzico di attenzione in più". Capitan Buffon invita così la Juventus a tenere alta l'attenzione in vista della finale Champions col Real Madrid. "Questa sarà una partita importantissima come lo era quella di due anni fa col Barcellona e come quella di quattordici anni fa col Milan - aggiunge il portiere bianconero ai microfoni di Premium Sport -. Il fatto che dopo due anni ci siamo riproposti a questi livelli e ci siamo guadagnati di nuovo la possibilità di fare la storia del calcio italiano ed europeo significa che il nostro percorso è stato imperniato di valori importanti e ci ha dato dei risultati validi".