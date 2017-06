Calcio, il 5 giugno assemblea Lega B

ROMA, 1 GIU - Comunicazioni del vicepresidente; il sistema della mutualità; i nuovi calendari; diritti tv; sponsor; il fallimento del Latina. Sono questi alcuni degli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea della Lega calcio di Serie B convocata per sabato in via Rosellini a Milano in prima convocazione e poi per lunedì 5 giugno con inizio alle ore 14. Lo rende noto un comunicato della lega stessa.