Pablito Rossi, Juve hai grande occasione

PERUGIA, 1 GIU - "Ogni occasione è buona" per scacciare il ricordo del gol di Felix Magath che costò alla Juventus la Coppa dei campioni, andata all'Amburgo. Non un incubo ma "un episodio triste come altri delle finali perse" per Paolo Rossi, che ad Atene c'era. E ora "basta piangersi addosso perché la Juve di oggi ha la grande occasione di conquistare la Champions", le parole di Pablito all'ANSA in vista della sfida con il Real Madrid. "Questa squadra - ha detto Rossi - è cresciuta negli ultimi anni a livello internazionale, è più consapevole. Ha quindi delle buone chance di conquistare la Coppa". Il campione del mondo di spagna '82 ha parlato della formazione di Massimiliano Allegri come di una "squadra vera, unita, tosta". "Ha una difesa collaudata - ha aggiunto - che non concede nulla. Ma è coperta anche negli altri reparti e ha tante scelte in più. Penso a Jiguain, a Pjanic e a Dani Alves". "La Juve - ha concluso Paolo Rossi - ha una mentalità vincente ed è pronta per prendersi la Champions".