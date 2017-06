Capello, "l'umiltà è la forza del Real"

ROMA, 1 GIU - "Quello che mi piace di questo Real Madrid è l'umiltà". Fabio Capello, ex allenatore di Juve e Real, prova a leggere la finale di sabato a Cardiff, e 'smentisce' di fatto Cristiano Ronaldo. "Troppa umiltà è dannosa, bisogna essere sicuri della propria superiorità", aveva detto due giorni fa il campione portoghese parlando della finale. Capello, intervistato dalle radio spagnole, dice: "Quello che mi piace del Real, oggi, è la sua umiltà: ha giocatori di grande qualità, ma in campo tutti corrono e lottano. E' la storia dei grandi club: molte stelle, ma sempre umili. Come il Milan". Capello fa un paragone: "Il Real è più forte a centrocampo. In attacco dipenderà dalla giornata di Higuain, Dybala, C. Ronaldo e Benzema. In difesa, meglio la Juve: è molto organizzata, e ha un allenatore che sa quando cambiare tattica e uomini a partita in corso. E' molto difficile segnare un gol alla Juve".