Stadio Roma, Montuori illustra iter

ROMA, 01 GIU - La delibera sullo Stadio della Roma "la prossima settimana passerà in giunta e subito dopo inviata alle commissioni ed entro il 14 giugno arriverà in Assemblea capitolina. E' un progetto complesso ma il ruolo dell'amministrazione resta quello di garantire l'interesse pubblico per l'intera città in un confronto continuo e trasparente". Così su Fb l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. "La tabella di marcia definita dall'amministrazione procede come previsto. Dopo aver incontrato le opposizioni, ieri in commissione pubblica congiunta Urbanistica-Mobilità insieme all'assessore Meleo abbiamo illustrato il progetto di Tor di Valle e le opere pubbliche previste". "Sulla Roma-Lido abbiamo individuato una serie di investimenti economici che ci permetteranno di migliorare la flotta dei treni attraverso il recupero di alcuni convogli, che avevamo, e l'acquisto di altri. L'obiettivo è arrivare a un treno ogni 4-5 minuti", conclude.