Ventura tende una mano a Balotelli

ROMA, 1 GIU - ''Ho parlato con Balotelli, abbiamo avuto un lungo incontro. Tecnicamente non si discute, ma deve prima chiarire a se stesso che uomo vuole essere. Deve dare segnali importanti, se vuole avere chance di entrare in questo gruppo'': il ct dell'Italia, Gian Piero Ventura, tende la mano a Balotelli. Nella conferenza stampa dopo l'amichevole con San Marino, rispondendo ad una domanda il commissario tecnico torna a parlare di SuperMario: ''gliel'ho detto anche in maniera dura e incisiva - spiega Ventura - so che ha apprezzato, anche se è un concetto che avevo già espresso. Però la porta è aperta per tutti, sarebbe un bene per il nostro calcio - conclude - se ritrovassimo la qualità di Balotelli".