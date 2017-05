Maicon torna a giocare, firma per l'Avaì

RIO DE JANEIRO, 31 MAG - Fermo da luglio dell'anno scorso, quando gli era scaduto il contratto con la Roma, Maicon torna in campo. L'ex laterale destro dei giallorossi e dell'Inter ha firmato un contratto con l'Avaì, club della massima serie brasiliana con cui ha firmato un contratto di cui non è stata resa nota la durata. Maicon si allenava dallo scorso aprile con il Botafogo, ma alla squadra carioca ha preferito, a sorpresa, quella biancazzurra di Florianopolis, battuta lunedì scorso per 2-1 dalla Chapecoense (attualmente leader del 'Brasilerao') nel posticipo della terza giornata del campionato. Terz'ultimo in classifica, l'Avaì è in cerca di rinforzi e, dopo aver preso Juan dal Goias e Willians dall'Atletico Goianense, ha ora concluso per l'ex interista.