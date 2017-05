Valverde, 'voglio Barcellona più grande'

ROMA, 31 MAG - "Voglio rendere il club ancora più grande di quanto lo sia ora": sono le prime parole del neoallenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, rilasciate ai canali tematici del club. "Ho passato gran parte del mio tempo come giocatore qui - ha detto l'ex Athetic Bilbao che ha vestito la maglia blaugrana dal 1988 al 1990 - e so cosa significa essere al Barca. E' un privilegio essere venuto qui e mi ritengo molto fortunato che il club abbia pensato a me e che mi abbia offerto questa opportunità. Affronto questa nuova fase con grande entusiasmo - aggiunge Valverde - come una grande sfida, e con l'intenzione di rendere il club ancora migliore e più grande di quanto già non lo sia".