Playoff B: 3 squalificati per finale

ROMA, 31 MAG - Niente finale d'andata dei playoff di Serie B per Gagliolo, Struna e Puscas squalificati (i primi due del Carpi, il terzo del Benevento) oggi dal giudice sportivo per un turno, dopo le gare di semifinale. Un turno di stop anche all'allenatore del Carpi, Fabrizio Castori "per avere, al 33' st, entrando sul terreno di giuoco a gara in svolgimento, contestato platealmente una decisione arbitrale e rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa". Pugno duro invece su due giocatori del Frosinone, resisi protagonisti del convulso finale di partita al 'Matusa' lunedì sera. Soddimo è stato squalificato per 4 turni mentre Zappino per tre.