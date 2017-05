Roma: Nainggolan "voglio restare

ROMA, 31 MAG - "Io voglio rimanere a Roma, l'ho sempre detto. Da parte mia è semplice, l'ho sempre dimostrato. Ho rinunciato al Chelsea lo scorso anno. Un riconoscimento da parte della società? Io sono sempre qua, ho dato tanto, adesso aspetto". Così Radja Nainggolan ribadisce la sua voglia di giallorosso al termine di una stagione esaltante a livello personale condita da 14 reti. "Spalletti mi ha cambiato ruolo, mi sono trovato bene, i gol fanno sempre piacere, abbiamo fatto il record della Roma con 87 punti, abbiamo fatto un campionato importante - aggiunge il centrocampista a 'Centro Suono Sport' -. La gente non capisce che stiamo dietro la Juve, ma la Juve giocherà la finale di Champions. Purtroppo abbiamo steccato qualche momento importante, ma abbiamo avuto un calendario difficile e ci siamo qualificati per la Champions. Lo scudetto nella prossima stagione? Io lo volevo vincere anche quest'anno... Non so niente di Spalletti all'Inter, cerco di leggere il meno possibile, si vedrà più avanti".