Udinese, Perica rinnova fino al 2022

UDINE, 31 MAG - L'attaccante croato dell'Udinese Stipe Perica vestirà i colori bianconeri fino al 30 giugno 2022. Il prolungamento del contratto è stato ufficializzato oggi dall'Udinese calcio. L'attaccante, classe 1995, quest'anno ha collezionato 27 presenze e 6 gol, ma causa infortunio è stato costretto a chiudere la sua stagione con un paio di turni d'anticipo. Si è chiusa, invece, l'avventura friulana per il ds Nereo Bonato a cui vanno i ringraziamenti del club per il lavoro svolto. "Udinese Calcio e Nereo Bonato comunicano di aver deciso consensualmente di non prolungare il rapporto professionale per la prossima stagione", si legge nel sito della società bianconera.