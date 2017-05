Cagliari, sprint per rinnovo Rastelli

CAGLIARI, 31 MAG - Stretta finale per il rinnovo di contratto del tecnico Massimo Rastelli con il Cagliari. Sia l'entourage del tecnico - il mister è seguito dal procuratore Davide Lippi - sia la società con il presidente Tommaso Giulini sono ottimisti sul fatto che la faccenda possa concludersi molto presto. La firma, salvo clamorose accelerazioni, non è prevista per oggi ma per i prossimi giorni. L'accordo di massima c'è e ora le parti sono al lavoro per definire i dettagli. Il club sembra convinto a insistere sul tecnico della promozione in A e della salvezza. Raggiunta tra l'altro con numeri che negli ultimi anni sono inferiori solo a quelli ottenuti negli anni di Acquafresca e Matri dall'attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Il tecnico, dal canto suo, anche prima dell'ultima partita in casa con il Milan, era stato molto chiaro: "Mi piacerebbe continuare con questo progetto". Tutte le tentazioni sembrano alle spalle. I nomi circolati in questi giorni, da Guidolin a Leonardo, stanno perdendo