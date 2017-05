'Obiettivo è traslocare subito al Fila'

TORINO, 31 MAG - "Il Torino intende fare del Filadelfia il proprio centro sportivo per gli allenamenti della prima squadra". Lo afferma il club granata in risposta ad alcune indiscrezioni di stampa sulla trattativa per l'affitto dell'impianto, inaugurato di recente dopo una profonda ristrutturazione seguita ad anni di abbandono, tra lo stesso Torino e la Fondazione Filadelfia proprietaria dello Stadio. "Il nostro obiettivo - aggiunge il club granata - è quello di trovare al più presto un'intesa, così da poter eseguire le operazioni di trasloco e permettere alla squadra, nei primi giorni di luglio, di allenarsi nella 'casa del Toro'". Nessuno scontro dunque, per il club granata, su canone di locazione. Il valore stabilito da una perizia per l'affitto è di 231.500 mila euro, con l'attribuzione della manutenzione - ordinaria e straordinaria - alla Fondazione. "Il Torino ha dato disponibilità ad accollarsi tutti i costi di manutenzione''