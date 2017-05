Cagliari: Bruno Alves saluta

CAGLIARI, 31 MAG - Via Bruno Alves: il difensore portoghese lascia il Cagliari dopo una sola stagione. Ieri era a Glasgow, e presto dovrebbe essere annunciato l'ingaggio da parte dei Rangers. Un pezzo in meno per il Cagliari del futuro. Alves ha giocato quasi tutte le partite di questo campionato - 36 presenze e un gol su punizione contro il Bologna - conquistando presto l'affetto dei tifosi: il coro "Bruno, Bruno" si è sentito spesso durante la stagione. Il centrale difensivo era arrivato l'estate scorsa dopo aver conquistato il titolo di campione d'Europa con la nazionale portoghese. E subito si è imposto in campo e nello spogliatoio con il suo carisma e la sua professionalità. Dal Cagliari - si legge nel sito ufficiale - un ringraziamento per quanto fatto con la maglia rossoblù e un augurio per la prossima avventura. Saluto finale naturalmente in portoghese: "Boa sorte Bruno". Per il ruolo di centrale il Cagliari dovrebbe dare piena fiducia a Salamon, giocatore dalle caratteristiche abbastanza simili