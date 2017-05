ufficiale rinnovo Arsenal-Wenger 2 anni

ROMA, 31 MAG - L'Arsenal e Arsene Wenger insieme ancora per due anni. Adesso c'è anche l'ufficialità sul rinnovo del tecnico francese, in scadenza a giugno, sulla panchina dei Gunners da 21 anni. Il 67enne Wenger arrivò a Londra nel 1996, e sotto la sua guida l'Arsenal ha vinto 3 Premier e 7 FA Cup (l'ultima sabato scorso contro il Chelsea). Dopo 20 anni, però, i Gunners quest'anno non sono riusciti a qualificarsi per la Champions, avendo chiuso il campionato al 5/o posto.