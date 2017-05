Marchisio, credo in vittoria Champions

ROMA, 31 MAG - "Credo molto nella vittoria della Champions. La testa è diversa rispetto al 2015: abbiamo i campioni, ma servirà anche fortuna". Suona la carica Claudio Marchisio a tre giorni dalla finale di Champions League contro il Real Madrid. "Sarà una finale bella e molto difficile - prevede il centrocampista ai microfoni di Premium Sport - La finale del 2015 ci ha dato consapevolezza, stavolta possiamo giocare per vincere questo trofeo". Il pericolo principale sarà l'attacco stellare del Real Madrid, guidato da Cristiano Ronaldo. "È cambiato molto - osserva Marchisio - Gioca da prima punta più di Benzema e in poco spazio può metterti in difficoltà. Bisognerà fare molta attenzione, ma tutti i giocatori del Real e della Juve possono decidere una finale bellissima".