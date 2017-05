Arbitro Rizzoli in serie video solidale

BOLOGNA, 31 MAG - La vita come una partita di calcio: regole, allenamento, sudore e divertimento per fare gol. Dopo lo spot proiettato a fine aprile in tutti gli stadi di Serie A, la Fondazione Dopo di Noi Bologna va online con un nuovo video per sensibilizzare sul tema della vita indipendente delle persone con disabilità. Protagonista, ancora una volta, l'arbitro internazionale Nicola Rizzoli insieme a Luca Baietti, Caterina Ermini e Mirko Mongiorgi, alcuni dei giovani seguiti dalla Fondazione in un percorso per lo sviluppo dell'autonomia. Il video, scritto dal giornalista Emilio Marrese per la regia di Antonio Saracino, fa parte di una miniserie web dal titolo "La squadra di Nicola". Tre gli episodi, prodotti dall'agenzia bolognese Agenda, ispirati alle regole del calcio e ambientati in situazioni di vita quotidiana: alla fermata del bus, al supermercato, a casa. La miniserie sarà presentata il 13 giugno all'hotel Savoia Regency in una serata a sostegno della Fondazione, a cui parteciperà anche Rizzoli.