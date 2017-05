Semplici, Spal in A perché ci resti

ROMA, 31 MAG - "Abbiamo riportato la Spal in Serie A dopo quasi 50 anni e lavoreremo con impegno e determinazione perché rimanga in questa categoria il più a lungo possibile. Continuerò ad allenare la squadra anche nel 2017/'18 cercando di portare avanti questo progetto anche nella massima divisione". Lo ha detto l'allenatore della Spal Leonardo Semplici nel corso della premiazione per la sua carriera e per aver vinto il campionato di Serie B, svoltasi al Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) alla presenza di consiglieri, sportivi e amici.