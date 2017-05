Roma-De Rossi, ufficiale fino al 2019

ROMA, 31 MAG - Per un capitano che ha lasciato, un altro che ha rinnovato: Daniele de Rossi resterà alla Roma fino al 2019. Oggi l'ufficialità per il centrocampista che era in scadenza di contratto e che resterà in giallorosso per altre due stagioni. "Abbiamo rinnovato e messo la firma - fa sapere il n.16 a Roma Tv - la cosa era fatta da qualche giorno ma ho chiesto di non parlarne domenica scorsa perché era una giornata dedicata a un altro giocatore e ci tenevo che fosse ufficializzata dopo".