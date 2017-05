Media spagnoli: il Real Madrid si carica

ROMA, 31 MAG - Meno tre giorni all'attesa finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid e i merengue si caricano psicologicamente. I quotidiani sportivi spagnoli "Marca" e "As" riflettono questo stato d'animo nelle odierne prime pagine: "Difficile avere più fame (di vittoria, ndr) di noi" e "Troppa umiltà non va bene, siamo i migliori" sono infatti i rispettivi titoli d'apertura dei due giornali più vicini ai blancos. "Marca" supporta il suo "strillo" riportando tre frasi di altrettanti giocatori del Real. Marcelo afferma: "Abbiamo vinto la Liga e giocare la finale di Champions non ha prezzo". Quindi, Cristiano Ronaldo: "Vogliamo essere i primi a vincere due Champions consecutive" (evidentemente non considerando l'albo d'oro di quando c'era la Coppa dei campioni). E infine, Sergio Ramos: "Come capitano, vincere sarebbe un sogno e potrei morire tranquillo". Lo stesso fa "As" puntando però solo su Ronaldo, che dice: "La squadra è in un ottimo momento ("dulce" la parola testuale, ndr) e dobbiamo approfittarne".