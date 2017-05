Pescara: Zeman visita sedi per ritiro

PESCARA, 30 MAG - Il Pescara è già al lavoro in vista della prossima stagione. La delusione per la retrocessione è ancora grande, ma si guarda al torneo di B. Questa mattina il presidente Daniele Sebastiani (che ha confermato di essere in trattativa con alcuni imprenditori), il tecnico Zdenek Zeman e il team manager Andrea Gessa hanno visitato i campi e le strutture sportive di Palena (Chieti) e Rivisondoli (L'Aquila) dove i biancazzurri effettueranno il ritiro pre campionato. Le sedi erano state già ufficializzate dalla società adriatica nei mesi scorsi.