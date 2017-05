C.Ronaldo, vogliamo doppietta Champions

ROMA, 30 MAG - "La vittoria della Liga non ci ha placato: vogliamo entrare nella storia vincendo la seconda Champions di fila". Parola di Cristiano Ronaldo, che nel media day del Real Madrid per la finale di Champions ha parlato alla tv del club. "La squadra vive un momento molto positivo - ha detto l'attaccante - e io sto meglio di un anno fa a fine stagione: troppa umiltà non fa bene. Serve carattere per dimostrare che siamo i più forti, e non sarà facile perchè anche la Juve è una buona squadra".