Azzurri, Ventura lancia l'allarme difesa

FIRENZE, 30 MAG - Ventura lancia l'allarme e riguarda il reparto difensivo della Nazionale: non tanto per l'amichevole dell'Italia sperimentale di domani, quanto per gli imminenti impegni della Nazionale maggiore. "Il mio augurio è che i tre difensori della Juventus possano durare il più a lungo possibile - l'auspicio del ct azzurro - ci ho parlato anche di recente, ho ottenuto da loro massima disponibilità considerando che dopo la finale Champions ci sarà da affrontare l'Uruguay: una gara importante, cui tengo molto, perché batterlo significherebbe risalire ulteriori posizioni nel ranking ed entrare tra le prime dieci Nazionali al mondo". Le alternative a Bonucci, Chiellini e Barzagli, sono Rugani e Romagnoli, ma entrambi hanno problemi fisici. Per questo oltre a Caldara terrò fino all'11 giugno anche Conti". Ventura ha anche raccontato che Darmian non potrà aggregarsi fino al 5 giugno: "Questo perché Mourinho dopo la finale di Europa League ha 'imposto' ai propri giocatori almeno dieci giorni di riposo assoluto".