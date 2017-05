Lotito, Inzaghi? Non è mago Merlino...

ROMA, 30 MAG - "Qui non si tratta di accontentare Inzaghi, non è che Inzaghi è diventato mago Merlino che risolve tutti i problemi". A margine della presentazione del report del calcio 2015-16, il presidente della Lazio Claudio Lotito assicura che l'intenzione del club biancoceleste è di rafforzare la squadra per il prossimo campionato di Serie A: "Io non devo accontentare nessuno. Inzaghi - aggiunge Lotito - ha messo in atto un sistema che ha fatto dei risultati con una squadra di qualità, è chiaro che non vogliamo indebolirla ma rafforzarla".