Tuchel lascia panchina Borussia Dortmund

DORTMUND, 30 MAG - Thomas Tuchel non è più l'allenatore del Borussia Dortmund. L'annuncio lo ha dato il club con un comunicato sul sito. La decisione è stata presa di comune accordo dopo un incontro questa mattina fra lo stesso tecnico, l'ad Hans-Joachim Watzke e il ds Michael Zorc. Il contratto di Tuchel, che lascia il club giallonero dopo due stagioni, scadeva a giugno 2018. Nella stagione appena conclusa ha vinto la Coppa di Germania, battendo in finale l' Eintracht, primo trofeo dopo 5 anni. Tuchel ha salutato i tifosi con un messaggio su Twitter: "Grazie ai tifosi, alla squadra, allo staff e a tutti quelli che ci hanno sostenuto. Auguro al Borussia Dortmund tutto il meglio". Tra i papabili per la successione si fa anche il nome di Paulo Sousa.