Tare, non so quali siano dubbi Biglia

ROMA, 30 MAG - "Non so quali siano i dubbi di Biglia. Lui sa che la Lazio ha fatto di tutto e di più per trattenerlo, facendo anche un passo più grande di quello che si può permettere. Ora dobbiamo aspettare la sua risposta, poi prenderemo le misure giuste in un caso o nell'altro". Così il ds della Lazio Igli Tare, parlando dell'improvvisa frenata nella trattativa per il rinnovo del capitano biancoceleste a margine della cerimonia di consegna dei premi Ussi al circolo Canottieri Aniene a Roma. "Biglia va solo ringraziato per quello che ha dimostrato in questi quattro anni, è sempre stato un professionista esemplare e non a caso ha avuto la fascia di capitano. Non posso dire di essere rimasto deluso da lui".