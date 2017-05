Milan: Montella, ora obiettivi gloriosi

MILANO, 30 MAG - Dopo il prolungamento di un anno del contratto con il Milan, Vincenzo Montella punta a "obiettivi più gloriosi e più vicini alla storia di questa società". "Sono felice ed entusiasta", ha detto l'allenatore prima di firmare il contratto al fianco dell'ad Marco Fassone e al ds Massimiliano Mirabelli, che ha aggiunto: "Ieri ci siamo ritrovati a cena per salutarci e in due parole è nato il patto per l'accordo, non ci abbiamo messo molto. E stamattina ci siamo ritrovati per firmare"."É un momento significativo e molto importante. Dopo qualche chiacchierata ieri abbiamo concordato con Montella di restare insieme non solo l'anno prossimo ma anche nel 2018-19 - ha detto Fassone sulla pagina Facebook del club -. È un accordo che rende la società estremamente contenta ed entusiasta di proseguire questa avventura dopo gli stipendi risultati ottenuti in una stagione difficile di transizione".