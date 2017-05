Florenzi, bilancio Spalletti positivo

ROMA, 30 MAG - "Il bilancio sulla gestione Spalletti? Il bilancio lo danno i punti che ha fatto con la Roma, quindi è positivo. Lo ringrazio per ciò che ha fatto per la Roma e adesso aspettiamo il nuovo allenatore con fiducia". Così Alessandro Florenzi nel giorno in cui è arrivata l'ufficialità del divorzio della Roma dal tecnico. "Speriamo che il nuovo allenatore sappia dare entusiasmo e dovremo essere bravi tutti a dare il nostro supporto e remare nella stessa direzione", aggiunge Florenzi oggi al circolo Canottieri Aniene per i premi Ussi. Sul nome di Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo accostato alla panchina della Roma, il giocatore giallorosso afferma: "Non lo so, ma il Sassuolo gioca veramente un buon calcio. In ogni caso la società prenderà la decisione migliore per la Roma La festa di addio di Totti l'ho vissuta con grande rispetto Si sa che per noi è stato molto importante e credo continuerà ad esserlo".