Stage azzurri, Ventura soddisfatto

FIRENZE, 30 MAG - Soddisfatto del ricambio generazionale in atto nell'Italia del pallone: è il risultato di cui Gian Piero Ventura va più fiero dopo quasi un anno della sua gestione da commissario tecnico. Domani la cosiddetta Nazionale sperimentale ("Ma io la chiamo semplicemente Nazionale") affronterà in amichevole a Empoli San Marino, a conclusione del quarto stage stagionale. "Questa partita è la conseguenza del lavoro che abbiamo finora fatto - ha detto Ventura - altrimenti questo lavoro sarebbe stato solo fine a se stesso e virtuale. Avrei preferito anche un avversario più forte perché mai come stavolta il risultato è l'ultima cosa che conta". L'unico titolare annunciato è il portiere Scuffet, gli altri li deciderà dopo i prossimi allenamenti "anche perché Caldara ha un fastidio fisico e non è il solo".