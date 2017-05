Ventura 'vede' Totti team manager Italia

FIRENZE, 30 MAG - "Totti al posto di Oriali nel ruolo di team manager della Nazionale? Non è una decisione che mi spetta ma se Oriali dovesse andare via è evidente che ci vuole un'altra figura di spessore assoluto e se Francesco venisse sarebbe un vero punto di riferimento". Lo ha detto Gian Piero Ventura in ritiro a Coverciano con la cosiddetta Italia sperimentale. Di lì a poco lo stesso Oriali, seduto al suo fianco, si è limitato a confermare che sarà capo delegazione dell'Under 21 all'imminente Europeo in Polonia dal 16 al 30 giugno, mentre su un suo ritorno all'Inter (cosa che viene data per certa) ha preferito non pronunciarsi. "Quando mi è stata chiesta la disponibilità per l'Under 21 ero impreparato ma ho detto subito di sì - ha risposto Oriali - Ci vado con grande entusiasmo come due anni fa agli Europei della Nazionale maggiore, metterò la mia esperienza al servizio di tutti".