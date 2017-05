Tavecchio, Juve può vincere Champions

ROMA, 30 MAG - "Giocare contro una formazione come il Real Madrid non sarà semplice, ma la Juve ha tutte le caratteristiche per fare la sua partita". Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, vede una Juventus in grado di poter riportare la Champions League in Italia anche se è cosciente che superare il Real di Cristiano Ronaldo non sarà una passeggiata. "Questa volta come non mai - aggiunge il numero uno della Figc a margine della presentazione del report sul calcio per la stagione 2015-16 - la Juventus può vincere ma sarà una partita difficile".