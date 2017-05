Figc, presentato report 2015-16

ROMA, 30 MAG - "Il profilo economico della Serie A è pieno di chiaroscuro, ma ci sono dei miglioramenti leggeri che si spera diventino più consistenti". Nel presentare i dati del 'report del calcio' della stagione 2015-16, il n.1 della Figc Carlo Tavecchio fa il quadro della situazione dell'intero movimento. "Ma prima c'era bisogno dell'antibiotico ora - sottolinea Tavecchio - basta l'aspirina o una tachipirina. Il dato sui patrimoni è ridicolo confrontato con altri paesi europei, mentre i costi in Serie A devono tornare a essere più normali e bisogna ridurre il numero delle squadre professionistiche "Il calcio in Italia però è vita per oltre un milione di persone - aggiunge Tavecchio -. E nonostante tutto il calcio italiano continua a crescere e credo che il tempo giocherà a nostro favore". Sulla diminuzione degli spettatori negli stadi "siamo un popolo a cui piace stare in pantofole, non dobbiamo considerare la mancanza di presenze. Chi non va allo stadio vede la partita in tv e così aumentano i ricavi televisivi".