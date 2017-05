Musacchio, pronto a dare il massimo

MILANO, 30 MAG - "Darò il massimo per questa squadra, in ogni allenamento e in ogni partita". Mateo Musacchio inizia la sua nuova avventura calcistica con una promessa di dedizione al Milan, che lo ha acquistato per circa 18 milioni di euro dal Villarreal, portando a termine un'operazione tentata anche un anno fa dalla vecchia dirigenza rossonera. "La trattativa è iniziata l'estate scorsa ed è durata parecchi mesi, ora sono qui e sono molto felice", ha detto a Milan Tv il difensore centrale argentino, che possiede il passaporto italiano. "Il Milan ha una grande storia, ha vinto tanti titoli, so cosa significa indossare questa maglia e darò sempre il massimo", ha garantito Musacchio, pronto ad affrontare con il Milan l'Europa League, che ha giocato nelle ultime 3 stagioni con il Villarreal, arrivando in semifinale nel 2015-16. "E' una competizione importante, è bello giocarla perché ci sono grandi squadre, come si è visto negli ultimi anni - ha spiegato l'argentino -.Voglio decisamente fare bella figura in Europa League".