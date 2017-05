Rosa Camuna a Berlusconi e Moratti

MILANO, 30 MAG - Roberto Maroni ha consegnato i premi speciali Rosa Camuna 2017 a Silvio Berlusconi e a Massimo Moratti per "l'impegno nel sociale dei due gloriosi club" Inter e Milan e delle loro Fondazioni. "Abbiamo deciso di assegnare il premio speciale a questi due gloriosi club che hanno fatto di Milano e della Lombardia un punto di riferimento dello sport nel mondo" ha detto Maroni durante la cerimonia di consegna al Belvedere di Palazzo Lombardia: "Ci avete fatto inorgoglire, soffrire e gioire molto. Questo non è un amarcord ma un premio a quello che le due squadre fanno e continuano a fare nel campo del sociale". "Noi siamo molto impegnati su questo fronte, in cui investiamo tante risorse, e con questo premio speciale vogliamo riconoscere l'impegno di Milan e Inter. Questo è il significato principale del premio di oggi" ha concluso Maroni. Il governatore ha donato a Moratti una maglia del Milan con la scritta Massimo e il numero 1, mentre a Berlusconi una maglia dell'Inter con la scritta Silvio e il numero 1.